Vers une prolongation du “chômage Corona” d’un mois ?

Ce vendredi, le Conseil national du travail (CNT), composé de représentants des partenaires sociaux se prononcera (enfin) sur la question de l’éventuelle prolongation du chômage “Corona”, forme de chômage temporaire pour cause de force majeure mis en place lors de l’éclatement de la crise sanitaire. En principe, cette énième réunion sera décisive et devrait acter la volonté des partenaires sociaux de prolonger d’un mois cette forme de chômage.

Les fédérations patronales souhaitaient une prolongation de trois mois cette forme de chômage, administrativement plus souple à mettre en oeuvre et moins chère que le chômage économique dans sa forme classique. Les syndicats ne l'entendaient cependant pas de cette oreille. La CSC, contactée, ne se dit "pas opposée mais estime qu'il faut d'abord régler la question de l'assimilation pour les vacances annuelles des jours de chômage Corona de janvier à mars 2022". Ce n'est effectivement pas réglé. A cette question, le cabinet du ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) renvoie à l'ajustement budgétaire qui se tiendra bientôt entre partenaires de la majorité. Quant à la FGTB, elle se dit ouverte à une prolongation d'un mois, pas de trois. C'est en principe ce que devrait acter le CNT ce vendredi. Mais rien ne dit que le gouvernement suivra. "Ce n'est pas à l'ordre du jour même si on plaide pour", dit-on au cabinet Dermagne.

Pour rappel, le gouvernement a également demandé au CNT de travaille à une nouvelle mouture du chômage économique.