Le chaos qui règne sur le marché de l'énergie remotive "Paris à nationaliser le géant de l'énergie EDF"

Le gouvernement français envisage de relancer un plan ambitieux visant à nationaliser le géant français de l'énergie EDF, criblé de dettes, et à réorganiser certaines activités. C'est ce que rapporte l'agence de presse financière Bloomberg. Le chaos qui règne sur le marché de l'énergie, encore alimenté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donne un nouvel élan aux efforts de la France pour restructurer le plus grand fournisseur d'énergie du pays. Des discussions prudentes ont déjà eu lieu avec des conseillers potentiels concernant le projet de rachat des actionnaires minoritaires d'EDF et de retrait de la cote de la société, selon des sources informées.

Le gouvernement français est déjà le principal investisseur d'EDF, avec une participation de 84 %, et souhaite conserver le contrôle des activités nationales de l'entreprise. Il est possible que les activités internationales soient également examinées. Quoi qu'il en soit, si les autorités décident d'aller de l'avant avec ces plans, il faudra attendre après les élections françaises, en supposant que le président Emmanuel Macron reste au pouvoir, toujours selon les mêmes sources.

EDF pourrait éventuellement se défaire de certaines participations dans des exploitations à l'étranger. Cela permettrait de disposer des ressources financières nécessaires pour financer les principales activités nucléaires et hydroélectriques de l'entreprise dans son pays. Une autre possibilité est d'attirer des investisseurs vers les activités éoliennes et solaires d'EDF pour aider à financer des projets verts.

Selon Bloomberg, les discussions n'en sont encore qu'à un stade préliminaire et il n'y a absolument aucune certitude que le gouvernement ira jusqu'au bout. Un porte-parole du ministère français des Finances a depuis qualifié l'information de "fausse" et nié que le gouvernement travaille sur un tel projet. Personne à EDF n'a souhaité faire de commentaire.