Le taux belge à 10 ans atteint son niveau le plus élevé depuis l'automne 2018

Les taux belges se sont tendus ces derniers jours, après avoir connu un creux avec l'invasion russe de l'Ukraine. Le taux belge à 10 ans atteignait ce lundi matin 0,87 %, son niveau le plus élevé depuis l'automne 2018. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques car la Belgique risque de devoir payer des taux d'intérêt plus élevés lorsqu'elle emprunte sur les marchés. Pour le marché immobilier non plus, car cette hausse des taux pourrait se répercuter sur les crédits hypothécaires.

La tension sur les taux souverains est liée à la politique de la Banque centrale européenne, qui a annoncé jeudi dernier une réduction plus rapide que prévu de ses rachats d'actifs.

La pandémie de Covid avait poussé les taux d'intérêt au plus bas. Le plancher pour le taux belge à 10 ans avait été touché en novembre 2020, à -0,440 %.