Des centaines de milliers de voitures ne seront pas produites en raison de la guerre en Ukraine

Posséder une carte carburant ? Un avantage de 840 euros

Avec la flambée des prix de l'essence et du diesel, il est clair que disposer d'une voiture de société - avec une carte de carburant - devient un avantage non négligeable. Selon De Standaard, l'écart entre les détenteurs de cette carte et ceux qui ne l'ont pas a désormais augmenté de 840 euros.