Le patronat réagit aux nouvelles aides énergétiques : "Les mesures sont, à court terme, de bonnes initiatives"

"Les mesures visant à réduire la facture énergétique sont, à court terme, de bonnes initiatives pour que les prix de l'énergie et des carburants restent payables", a réagi mardi matin Fédération des entreprises de Belgique (FEB), après l'accord intervenu lundi soir au sein du kern. "La prolongation d'un régime flexible de chômage temporaire est également essentielle", ajoute la FEB.

Cette dernière attend, cependant, des clarifications sur le futur mix énergétique dans les prochains jours.

D'après Pieter Timmermans, CEO de la FEB, "cette crise montre une fois de plus à quel point il est urgent de bien réfléchir à l'impact de l'énergie et des éventuels effets de second tour sur la spirale prix-salaires et donc sur la compétitivité des entreprises belges", a-t-il commenté.

"Il manque des mesures concrètes"

De son côté, l'organisation patronale flamande Unizo salue l'effort visant à réduire l'impact de la flambée des prix de l'énergie, mais déplore l'absence de mesures concrètes pour les entreprises. "Les mesures annoncées par le gouvernement sont principalement destinées aux familles. Il manque des mesures concrètes pour réduire la facture énergétique des entrepreneurs", pointe-t-elle.

Certaines entreprises, comme les supermarchés, voient leur facture énergétique passer de 4 000 à 12 000 euros, voire plus, par mois, illustre Danny Van Assche directeur général d'Unizo. "Elles ne peuvent pas toujours répercuter ces coûts sur le client. Du coup, cela risque de mettre en difficulté un grand nombre de ces entreprises", ponctue-t-il.

