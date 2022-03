Mesures pour alléger la facture d'énergie : les ménages belges pourront économiser 300 euros par an

Les mesures décidées lundi soir par le gouvernement fédéral réuni en comité restreint pour réduire l'impact de la flambée des prix de l'énergie permettront à un ménage moyen d'économiser 300 euros sur l'année, a estimé mardi la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en conférence de presse.

Ce nouveau "paquet" de mesures s'ajoute à un précédent dispositif d'aide estimé à 1,1 milliard d'euros qui avait été présenté le 1er février, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Désormais " on rend à la population davantage que les recettes fiscales additionnelles (générées par la hausse des prix des hydrocarbures), c'est normal de le faire dans un tel contexte ", a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo. Il a souligné que la guerre en Ukraine avait " un impact très sérieux " sur le porte-monnaie des Belges, comme dans toute l'UE, en raison d'un comportement " irrationnel " des marchés de l'énergie.

"Rendre chaque euro de revenu supplémentaire"

"Nous traversons la plus grande crise énergétique, encore accentuée par la guerre en Ukraine", a confirmé le ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten. "Cela montre l'ampleur du problème de notre dépendance vis-à-vis des importations en provenance de l'étranger. Ce sont les familles et les entreprises qui sont les plus durement touchées."

"C'est pourquoi, avec les 1,3 milliard d'euros de mesures de soutien, nous leur rendons désormais chaque euro de revenu supplémentaire dont nous disposons", a expliqué Tinne Van der Straeten.

La TVA sur le gaz sera réduite à 6 % (au lieu d'être à 21 %) à partir du mois d'avril et ce jusqu'au 30 septembre. " En cas de problèmes techniques avec les fournisseurs pour mettre cela en œuvre rapidement, cela se fera de manière rétroactive ", a assuré la ministre Van der Straeten. La TVA sur l'électricité avait déjà été réduite précédemment. La mesure sera prolongée également jusqu'à la fin septembre.

Les personnes qui se chauffent au mazout bénéficieront quant à elles d'une réduction de 200 euros sur leur facture.

Quant au tarif social élargi, dont bénéficie un ménage sur cinq, il est prolongé jusqu'au 30 septembre.

Pour le diesel et l'essence

Pour le diesel et l'essence, qui ont atteint la semaine passée des montants records, une réduction des accises sera pratiquée de 0,175 euro par litre, ce qui représente pour le consommateur environ 10 euros sur un plein de 60 litres. Un système de cliquet inversé doit intervenir à partir d'un 1,7 euro/litre. Une évaluation est prévue à la mi-juin. Cette mesure de réduction des accises a un coût pour le gouvernement : 2 millions d'euros par jour pour le diesel et 1,26 million d'euros par jour pour l'essence.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a déclaré que le gouvernement met tout en œuvre pour que la réduction des prix à la pompe soit effective dès ce week-end. " Le décret royal a déjà été rédigé. Nous faisons tout notre possible pour que cela soit mis en place d'ici ce week-end ", a-t-il déclaré.

Aides aux indépendants

Le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval (MR) a résumé les trois mesures prises pour permettre aux PME de garder leur compétitivité.

Il a expliqué tout d'abord que les aides sur le carburant sont appréciées car elles permettent de soulager les entreprises qui ont recourt aux véhicules. Il a ensuite parlé du chômage temporaire " qui est une force majeure ", fortement attendue par les secteurs.

Il a par la suite mentionné l'étude qui sera réalisée par la Banque Nationale de Belgique, en collaboration avec les partenaires et les secteurs. Son objectif : évaluer les difficultés rencontrées par les secteurs au vu des prix de l'énergie et des matières premières, de sorte d'apporter " des réponses concrètes et bien ciblées ". En guise d'exemple, le ministre a expliqué qu'il n'y aura plus d'huile de tournesol en Belgique dans trois semaines : les entreprises vont donc devoir changer leur production si elles désirent continuer à exporter des frites et des pommes de terre. David Clarinval a également abordé l'utilisation des engrais azotés dans le secteur agricole, qui a vu son prix multiplier par trois. Une inflation qui empêche les agriculteurs de maintenir leur niveau de productivité.

La SNCB avait demandé une augmentation tarifaire

Georges Gilkinet, le ministre de la Mobilité (Ecolo), a expliqué que le Conseil d'Administration de la SNCB avait demandé à la Vivaldi vendredi dernier d'anticiper l'augmentation tarifaire prévue pour l'été, l'entreprise ferroviaire étant touchée de plein fouet par l'inflation énergétique. Il s'agirait d'augmenter les prix des billets de 5,5 %. Le gouvernement fédéral a toutefois décidé de " prendre en charge l'équivalent des recettes " qu'aurait engendré cette mesure pour garantir un prix stable pour les voyageurs.

Le ministre estime que le train est " une solution en termes de mobilité dans un contexte de prix très hauts ".

Des mesures structurelles

Si le ministre de la Mobilité a assuré qu'il s'agit d'une mesure ponctuelle et que d'autre mesures arrivent également, les ministres ont assuré qu'un travail est effectué au niveau européen pour mettre en place des mesures structurelles : que ce soit pour fournir des moyens financiers ou pour assouplir certaines règles budgétaires et financières.

Outre ces nouvelles mesures d'aide à court terme, le gouvernement belge pourrait annoncer dans les jours à venir la prolongation d'une partie de ses centrales nucléaires au-delà de 2025 afin de réduire sa dépendance aux approvisionnements énergétiques de l'étranger.

