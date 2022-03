Réduction de la TVA sur le gaz : La mise en œuvre pourrait prendre "un certain temps"

Après avoir déjà décidé de réduire temporairement la TVA sur l'électricité, le gouvernement fédéral a décidé lundi soir que la TVA sur le gaz serait également réduite temporairement à 6 % en raison des prix élevés de l'énergie. Cette mesure fait partie d'un accord plus large sur l'énergie et s'appliquera jusqu'en septembre. Une évaluation suivra au début de ce mois.

Selon Marc Van den Bosch, dirigeant de la fédération des entreprises énergétiques (Febeg), il faudra "un certain temps" avant que la réduction de la TVA ne soit perceptible sur les factures de gaz des consommateurs. Le problème s'est également posé pour l'électricité : le gouvernement voulait que la réduction décidée en février apparaisse sur la facture dès le mois de mars, mais c'était impossible, selon M. Van den Bosch. Entre-temps, il est clair que la TVA réduite sera incluse dans les factures anticipées à partir d'avril. Il y aura également une prestation pour le mois de mars, mais ensuite via la facture finale.

>> Lire aussi : Baisse des accises sur les carburants, chèque mazout de 200 euros... : voici les mesures du gouvernement pour faire baisser la facture des ménages

Pas de date fixée

On ne sait donc pas encore quand les ménages pourront bénéficier de la réduction de la TVA sur le gaz. "Nous ne pouvons pas encore fixer de date. Cela dépendra des arrangements qui seront conclus avec le gouvernement", souligne M. Van den Bosch. "Nous devons également voir ce qui est exactement possible avec nos membres. Ce sont les premières tâches à accomplir dans les jours à venir."

Au demeurant, il est difficile de dire dans quelle mesure une réduction de la TVA sur le gaz aura un impact sur le portefeuille des ménages. Nous sommes juste avant une période pendant laquelle la consommation de gaz est normalement beaucoup plus faible. "Beaucoup de choses dépendront de l'évaluation en septembre", déclare M. Van den Bosch. Lorsque les mois plus froids arriveront, la consommation de gaz augmentera à nouveau. "Cela dépendra de la façon dont le gouvernement verra la situation à ce moment-là", déclare le chef de la Febeg. "Mais peut-être qu'une prolongation de la mesure n'est pas non plus nécessaire si le prix se normalise".