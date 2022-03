Camions électriques : La Flandre examine la possibilité d'équiper ses autoroutes de caténaires

La Flandre étudie la possibilité de faire circuler les camions sur des autoroutes équipées de caténaires. Cela permettrait de rendre les poids lourds moins dépendants des carburants fossiles, ressort-il des premiers résultats du projet Logibat mené par l'institut flamand de la logistique (VIL) en collaboration avec une trentaine d'entreprises.

Les camions roulant à l'électricité ne sont plus un doux rêve aujourd'hui. La technologie des batteries et l'infrastructure de recharge évoluent rapidement. Plusieurs grands projets sont déjà en cours en Allemagne et la question est sérieusement à l'étude dans des pays comme les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni.

Un investissement de deux milliards

À l'instar des trains ou des trams, les camions peuvent être équipés de pantographes qui leur permettent de rouler sans émissions grâce à l'énergie fournie par la caténaire, tout en rechargeant leurs batteries.

"Il faudrait investir moins de deux milliards pour couvrir le territoire flamand. La somme peut paraître importante, mais elle ne représente que 0,8 % du PIB de la Flandre", déclare Raimonds Aronietis, de l'université d'Anvers. Chaque euro investi aujourd'hui dans cette solution au changement climatique peut rapporter 8,3 euros sur 20 ans, selon une étude de l'université anversoise.

"Nous espérons que la Flandre ne ratera pas le coche. Nous pouvons d'ores et déjà chercher les trajets qui se prêtent le mieux à des projets de ce type, par exemple dans nos régions portuaires", commente Pol Caby, CEO de Siemens Mobility.