Comment la Banque centrale d'Ukraine soutient sa monnaie

Trois semaines après le début de l'invasion russe, la monnaie ukrainienne reste arrimée au dollar et semble en meilleure forme que le rouble russe, qui chute de 30 % depuis le début de l'année.

Pour limiter la chute de sa devise, la hryvnia, la Banque centrale d'Ukraine a gelé les échanges de monnaies. Son directeur de l'analyse économique et monétaire Volodymyr Lepushynskyi, explique à l'AFP la stratégie adoptée.

Comment la banque centrale a pu freiner la chute de la hryvnia ?

La banque nationale centrale d'Ukraine (NBU) avait élaboré en amont un plan pour que le système financier opère de façon fluide en cas d'agression. Nous espérions ne pas avoir à l'appliquer, mais nous étions prêts (le 24 février, au début de l'offensive russe, ndlr).

Avant même le début des échanges en devises le 24 février, nous avons mis en place des restrictions, en établissant un taux de change fixe et en interdisant la vente de monnaie aux clients de la banque, à part pour des achats d'importations essentielles.

Cela nous a permis de maintenir la stabilité du système financier.

Pourquoi d'autres pays aux devises en difficulté, comme la Russie, n'utilisent pas de telles solutions?

Il y a plusieurs conditions pour que cette solution fonctionne, la principale étant de se préparer en avance.

Grâce à une politique macroéconomique prudente, l'Ukraine a des réserves pour des événements inattendus. En particulier, le budget avait été consolidé après la crise du Covid, les attentes d'inflation étaient limitées, le taux de change était libre et les réserves de devises internationales étaient suffisantes. Il y a eu de nombreuses réformes depuis 2014 et notre système bancaire reste stable.

Nous avons une expérience des contraintes administratives. Dès que nous avons vu le 24 février que nous étions vraiment en guerre, nous avons compris ce que nous devions faire pour stabiliser le système bancaire et lui permettre de fonctionner de la façon la plus efficace dans ces nouvelles conditions. Le problème pour la Russie est que les technocrates, les entreprises et les individus n'étaient pas prêts à une telle situation. Il semble que personne n'avait calculé l'effet que les sanctions massives auraient sur l'économie.

Et la dernière différence mais pas des moindres: l'Ukraine bénéficie du soutien d'organisations internationales et de nos partenaires occidentaux, ce qui aide notre situation financière et notre devise.

Est-ce que cette solution peut durer en Ukraine?

L'Ukraine est une économie de libre marché. Des restrictions administratives ne sont que temporaires dans notre cas. La Banque nationale diminuera les restrictions si elle voit qu'elle en a la possibilité.

Après la libération de l'Ukraine et la normalisation de la situation économique, nous recommencerons à opérer un marché des changes ouvert, et allégerons les restrictions sur les devises à leur niveau d'avant la guerre dès que possible. Cela pourrait se faire par phases.