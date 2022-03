Accueil Economie Conjoncture Engie est prêt à discuter avec le gouvernement : "Il faut un partage adéquat des risques et des opportunités” Le gouvernement fédéral a décidé vendredi soir de prolonger de dix ans Doel 4 et Tihange 3. Il restera à négocier les conditions de la prolongation avec Engie. La Belgique investira dans le même temps 1,16 milliard dans la transition énergétique. ©BELGA Laurent Lambrecht

Vers 21h, l'accord a été annoncé par plusieurs partenaires de la majorité. Il a finalement été décidé de prolonger Doel 4 et Tihange 3, pour une durée de dix ans. Les deux plus jeunes réacteurs du pays pourraient donc fonctionner jusqu'en 2035, au lieu de 2025. Il restera, évidemment, à s'accorder avec Engie sur les conditions financières relatives à cette prolongation (voir plus loin).

Tant les écologistes que les libéraux ont obtenu des éléments qu'ils réclamaient. Ainsi, le MR voulait que Doel 4 et Tihange...