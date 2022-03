Malades de longue durée : Le coût dépasse les 21 milliards d'euros en 2019

Les 439 572 Belges qui étaient en incapacité de travail de longue durée en 2019 ont coûté aux pouvoirs publics quelque 21,2 milliards d'euros, écrit vendredi De Tijd sur base d'une étude d'IDEA Consult réalisée à la demande de Federgon, la fédération des prestataires de services de ressources humaines. 70 % de cette somme représentent des rentrées qui échappent aux autorités car ces personnes ne travaillent pas, les 30 % restants étant liés aux allocations qui sont versées à ces personnes en invalidité.

Si le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse, celui des personnes en invalidité (incapacité de travail pendant plus d'un an) est passé de 278 071 en 2010 à 471 040 en 2020. Une hausse due notamment à la croissance et au vieillissement de la population.

"C'est une lourde épée de Damoclès qui pend au-dessus de notre économie", estime Paul Verschueren, de Federgon. "Nous devons inverser cette tendance et accompagner les gens mieux et plus rapidement dans leur retour sur le marché du travail."

Federgon plaide notamment pour un accompagnement sur-mesure dans le trajet de réintégration.