Sortie du nucléaire: une note de départ a été mise sur la table par Alexander De Croo

Nucléaire, stop ou encore ? C'est le sujet principal qu'a abordé le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne dans le studio de DH Radio ce vendredi. Pour le socialiste, l'accord proposé par le gouvernement est clair. "En fonction de paramètres importants - le prix et la sécurité d'approvisionnement -, il y aura la possibilité de prolonger deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025. C'est ce qu'il y a sur la table, et il faut rester dans ce cadre-là", a-t-il expliqué.

Jeudi, la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, a admis ne pas être mandatée afin de négocier avec le gestionnaire des centrales nucléaires, Engie Electrabel. Une situation préoccupante en ces temps de réflexion autour des questions énergétiques. "Ce point sera abordé au kern tout à l'heure, rassure le ministre. Il y a eu des contacts informels sans pour autant formuler la demande d'un mandat. Il faudra clarifier le mandat de négociation à donner à la ministre de l'Energie." Ce mandat a cependant fait l'objet de quelques balises mises par les différents partenaires de la Vivaldi, "avec des seuils à ne pas dépasser", ajoute Pierre-Yves Dermagne, lequel reconnaît tout de même que l'opérateur "Engie est en position de force pour négocier".

Note de départ de De Croo

Si deux réacteurs sont maintenus après 2025, certains partis s'estiment en droit de réclamer une contrepartie. Pour le PS, plusieurs mesures ont été indiquées. "Tout d'abord, la garantie de la sécurité de l'opération pour la population, ensuite l'impact sur le prix ainsi que l'on ait le pouvoir de lancer des mesures structurelles sur plusieurs années. Je pense notamment au tarif social élargi qui a permis à un foyer sur cinq de conséquemment réduire sa facture d'énergie." Quant aux autres demandes, elles sont connues: Petra De Sutter (Groen) souhaite que les bénéfices du renouvelable soient réinjectés dans le renouvelable. Georges Gilikinet souhaite un plan de développement de la SNCB, ... Tinne Van der Straeten veut un gros plan de développement du renouvelable aussi, avec des des incitants (baisse de TVAZ etc.) pour certains investissements économiseurs d'énergie. Bref, l'équation est complexe. "C'est la temporalité des mesures à prendre qui est complexe mais la volonté du gouvernement est d'aboutir aujourd'hui pour ce qui nous occupe principalement: la prolongation de réacteurs nucléaires ou pas." A bonnes sources, confirmées à la Chancellerie, une note de synthèse, une proposition de base de solution ("sans blancs", nous assure-t-on), a été remise hier soir par le Premier ministre Alexander De Croo. "A l'heure où la guerre est à 2000 kms, il faut être à la hauteur des événements", lâche une autre source gouvernementale.

Chèque mazout: un portail fédéral sera mis en place

Suite à l'augmentation importante du prix des énergies comme le mazout, l'Etat compte mettre en place un chèque mazout afin d'aider les ménages belges. Souci : son instauration semble plus compliquée que prévu. On le sait, des premières discussions ont eu lieu entre la fédération des négociants en carburants et le cabinet du ministre. "Elles sont constructives ; c’est vrai que c’est complexe", reconnaît Pierre-Yves Dermagne. Eviter le versement d’une prime indue à quelqu’un qui l’as déjà reçue, que les détenteurs de résidences secondaires, exclus, puissent la recevoir…. Les obstacles sont nombreux. "C’est une mesure essentielle pour moi. Il faut savoir que plus de la moitié des ménages Wallons se chauffent au mazout. La solution qui se dégagerait, je le souhaite la plus juste possible, qui tienne compte de ceux qui se sont faits livrer en début d’année ou qui le feront plus tard dans l’année". Er concrètement ? "La solution serait de mettre sur pied un portail informatique qui permettra au citoyen de donner la preuve que la facture de livraison a été payée". En clair, le code-barres qui se trouve sur la facture de livraison servirait à authentifier, via le registre national, que le bénéficiaire réside bien là, et qu’il n’a pas déjà reçu le chèque par ailleurs. "On veut aussi tenir compte de la situation des co-propriétés avec une cuve commune : chacun, bien entendu, aura la possibilité d’obtenir le chèque."

"Les premières mesures pour les entreprises arriveront vite"

Naturellement, cette mesure, comme d’autres qui ont formé le 3e parquet énergie (baisse de la TVA sur la gaz) coûtent de l’argent : 1,3 milliard d’euros. Qui s’ajoutent aux près de 2 milliards (en termes bruts) déjà versés dans le cadre des 1er er 2e paquet de mesures « énergie » décidés en octobre 2021 et février 2022 par la Vivaldi. D’un point de vue budgétaire, même si les experts du Comite de monitoring ont remis un rapport relativement rassurant (déficit en baisse de 2,4 milliards d’euros), l’addition va vite se corser non , d’autant que les mesures pourraient être prolongées au-delà du 30 septembre ? "On n’a pas le choix, si on veut accompagner la population, on doit tout faire pour limiter les effets de cette crise énergétique, pour les ménages comme pour les entreprises. Un peu comme on l’a fait durant la période de Covid. Si on a connu une si forte reprise l’année passée, c’est aussi parce que nous avions pris des mesures qui ont permis de soutenir l’économie". Les entreprises, venons-y. La Banque nationale a été chargée pour fin avril – "mais il y aura des étapes intermédiaires" - de remettre une étude sur les mesures à prendre pour aider les entreprises qui sont les plus touchées, au-delà de la prolongation du chômage temporaire de force majeure jusqu’au 30 juin déjà décidée par le gouvernement. Mais à quoi faut-il s’attendre ? "On travaille au jour le jour avec les fédérations sectorielles, pour affiner les mesures. On sait ce qui a été fait par le passé, et avant même le travail de la BNB, j’avais demandé qu’on réunisse la commission économique interministérielle, qui réunit les administrations fédérales et régionales pour faire un monitoring économique un jour le jour, pour cerner les effets de la guerre en Ukraine. On leur a aussi demander de réfléchir à des mesures de soutien, tenant compte de ce qui a été fait par le passé, lors de l’invasion de la Crimée ou la crise du Brexit. ON parle donc notamment des mesures connues ; la grosse tension se trouve du côté de la filière agro-alimentaire" Exemptions de cotisations, ne pas assigner en faillite, etc. ? « Oui, de fait », conclut le ministre de l’Economie, mais il y aura aussi des mesures additionnelles".