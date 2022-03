Vous hébergez des réfugiés ? Votre assurance les couvre aussi

Cette mesure n'implique aucun coût supplémentaire et n'a pas de date de fin.

Les assurances des ménages qui accueillent des réfugiés couvrent également ces derniers, indique vendredi la coupole du secteur de l'assurance, Assuralia. Cette mesure n'implique aucun coût supplémentaire et n'a pas de date de fin. En d'autres termes : si l'habitant temporaire cause involontairement des dommages à un tiers, l'assurance familiale indemnisera la victime. Si l'habitant temporaire cause dans l'habitation des dommages involontaires qui sont couverts par l'assurance incendie, l'assurance interviendra également. Il en va de même en cas d'accident de voiture, pour peu que le conducteur dispose d'un permis de conduire valide.

Ces mesures sont appliquées par tout le secteur. Il est possible que certains assureurs aient pris des engagements encore plus spécifiques aux familles d'accueil. Assuralia conseille aux personnes concernées de prendre contact avec leur assureur, bien que rien n'oblige de signaler si l'on héberge des personnes ayant fui la guerre.