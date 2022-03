Flambée des prix énergétiques : la consommation de gaz en Flandre a baissé de 16 % en février

La flambée des prix de l'énergie pousse les consommateurs flamands a être plus consciencieux dans leur utilisation du gaz.

En comparaison avec la même période en 2021, la consommation de gaz des ménages flamands en 2022 a baissé de 5 % en janvier, et de 16 % en février. C'est ce que révèle une analyse du gestionnaire de réseau Fluvius, qui a compilé les données anonymes de 100 000 compteurs de gaz numériques, révèle nos confrères duHet Laatste Nieuws. L'explosion des prix de l'énergie pousse les ménages à être plus attentifs à leur consommation, engendrant ainsi une baisse des volumes, indique Fluvius. En chiffres absolus, la consommation moyenne de gaz est passée de 95 à 80 kWh en janvier, et de 82,5 à 67,5 kWh en février.

Björn Verdoodt, porte-parole de Fluvius, précise que cette baisse a été observée chez tous les types de clients, même si le gestionnaire ne dispose pas des données permettant de connaitre exactement la manière dont les ménages ont réduit leur consommation. "Mais il s'agit vraisemblablement d'une combinaison de comportements : régler le thermostat un degré plus bas, chauffer moins fort la nuit, couper certains radiateurs ou diminuer la vanne, baisser la température de la chaudière ou encore remplacer des appareils plus anciens par des modèles plus économes", détaille-t-il.