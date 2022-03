Les tarifs des billets pour les JO 2024 de Paris bientôt dévoilés

Après avoir dévoilé en décembre, à grand renfort de visuels, une cérémonie d'ouverture inédite entièrement sur la Seine, dont la facture n'a pas encore été affichée, le comité d'organisation (Cojo) des JO de Partis 2024 va présenter ce lundi des éléments de prix de billets et de calendrier lors de son conseil d'administration.

On sait déjà que plus de 13 millions de billets seront disponibles à la vente en 2023 au total pour les Jeux olympiques et paralympiques. Bien sûr, le scénario pandémique rode toujours, après deux éditions olympiques à huis-clos, à Tokyo et à Pékin. Il y a un an, le patron du Cojo, Tony Estanguet, avait confié aux parlementaires que le comité travaillait sur plusieurs modèles pour cette raison.

C'est le scénario sans anicroche qui sera présenté lundi, avec un taux espéré de remplissage de 85 % pour les JO. Et tout n'est pas encore calé.

Les JO qui valaient 4 milliards d'euros

Le budget du Cojo, qui s'établit désormais à près de 4 milliards d'euros (3,980 milliards, selon les derniers chiffres communiqués en février), repose sur les recettes de sponsoring, celles de la billetterie - pour un tiers - et une contribution du Comité international olympique (CIO).

Côté sponsors, le tour de table -1,1 milliard d'euros - n'est pas encore bouclé, et l'objectif a été fixé de récolter 80 % des fonds d'ici à la fin de l'année. Le délégué interministériel aux JO, Michel Cadot, a récemment accordé un satisfecit au Cojo: "sur le plan de l'avancée en terme de respect du calendrier (...) comme sur le plan budgétaire, les dossiers sont très correctement maîtrisés", a-t-il expliqué à l'Assemblée devant le groupe de travail sur les JO.

Après la révision de décembre 2020, qui avait débouché sur 300 millions d'économies, les dépenses et les recettes vont être une nouvelle fois passées au peigne fin. La prochaine révision budgétaire est en effet prévue pour la fin 2022. L'exécutif a demandé aux organisateurs de saisir son comité d'audit pour que celui-ci passe en revue le budget d'ici à l'été. D'autant que le Cojo pourrait voir ses prévisions percutées par le contexte inflationniste ou par d'éventuelles conséquences économiques liées à la guerre en Ukraine.

Parallèlement à ces questions budgétaires, les organisateurs gèrent d'autres problèmes, comme celui du relais de la flamme. Plus d'une dizaine de départements ont publiquement refusé le ticket d'entrée à 150 000 euros hors taxes pour le passage de la flamme, le jugeant prohibitif.

Le Cojo insiste sur le fait qu'il ne gagne pas d'argent avec l'opération et qu'il en prend en charge une partie. Tous les départements n'ont pas encore répondu.

Des sports qui font (déjà) parler d'eux

Certains sites d'épreuves font aussi parler d'eux.

Après le site du tir à La Courneuve, en bonne voie pour rester là, c'est désormais le site des épreuves de qualifications de basket, un des halls du Parc des Expos de la porte de Versailles, qui fait couler beaucoup d'encre, en particulier sur Twitter.

"Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport [collectif] le plus populaire aux JO être envoyé dans le parc expo?", s'est insurgé la semaine dernière Evan Fournier, vice-champion olympique avec l'équipe de France à Tokyo.

"Certes ce ne sont sans doute pas les standards d'une salle de NBA mais c'est aussi ce qu'on aime aux Jeux olympiques, avoir une 'horizontalité' entre tous les sports", a répondu le quintuple champion olympique de biathlon, désormais membre de la commission des athlètes du CIO, Martin Fourcade. De son côté, le Cojo explique que des réunions sont en cours avec la fédération internationale de basket pour trouver des "solutions techniques" pour l'aménagement de la salle.

Mais tout cela n'a pas apaisé le basketteur qui a essayé d'entraîner le handball, qui jouera à Lille, dans son combat : "Sérieusement je suis handballeur, on me dit que je vais vivre les Jeux Olympiques @Paris2024 à Lille. JE PETE UN PLOMB. C'est une honte. Faut pas vous laissez faire. Combien de médailles d'or vous avez ramené à la France? Quel manque de respect".