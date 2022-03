"Trop de jeunes filles sont freinées par la discrimination" : la 5ème édition du #hackstereotypes met à l'honneur les femmes dans le domaine des STEAM

L'asbl 100 000 entrepreneurs organise cette semaine la cinquième édition de son événement #hackstereotypes. L'objectif ? Mettre en avant l'entrepreneuriat féminin au travers de témoignages, de conférences et d'ateliers en tout genre.

La dernière édition s'était tenue de manière numérique. ©100 000 entrepreneurs

"L'équipe de '100 000 entrepreneurs Belgique' invite des femmes porteuses de projets et créatrices d'entreprises à se mobiliser et témoigner dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise, mais surtout à l'opportunité de s'entreprendre. Grâce à leur témoignage, l'association souhaite promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin", indique l'asbl en amont de l'événement.

Des secteurs parfois abandonnés par les femmes

Pour cette édition 2022, l'organisme a choisi de mettre l'accent sur les métiers des STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). "L'éducation STEAM est une approche d'apprentissage qui utilise la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques comme points d'accès pour guider la recherche, le dialogue et la pensée critique des jeunes élèves et étudiant(e)s. [...] L'interdisciplinarité des STEAM représente une toute nouvelle manière d'appréhender les sciences et les nouveaux métiers/les métiers du futur", détaille 100 000 entrepreneurs.

Malheureusement, ce secteur porteur n'attire pas les foules. "À l'heure actuelle, la part d'étudiants inscrits dans des filières scientifiques et techniques stagne. Entre 2004-2005 et 2017-2018, l'attractivité des STEM est restée inchangée dans l'enseignement supérieur francophone, ces filières n'attirant en Belgique que 15 % des étudiant(e)s, loin de la moyenne européenne (19,6 %)", déplore l'organisme, qui pointe également le manque de femmes dans le secteur. "D'après une étude PISA de 2015, les jeunes filles de 15 ans habitant en Belgique participent nettement moins que les garçons à des activités scientifiques."

Durant toute cette semaine, des témoignages sont organisés directement dans les écoles. ©100 000 entrepreneurs





L'asbl souhaite donc réconcilier les jeunes avec le secteur, mais également y promouvoir la place des femmes. "Trop de jeunes filles sont freinées par la discrimination, les préjugés, les normes sociales et les attentes de la société qui influencent la qualité de l'éducation qu'elles reçoivent et les matières qu'elles étudient. [...] Pour réduire le fossé existant entre les STEM et les jeunes, en particulier parmi les filles, il est nécessaire d'introduire de nouveaux programmes éducatifs permettant la sensibilisation de tous les élèves, dans toutes les filières."

Des podcasts et un invité de choix pour l'édition 2022

Durant toute cette semaine du 21 au 25 mars, outre les témoignages organisés directement dans les écoles, l'asbl innove avec le lancement de "100 minutes pour casser les codes". Ce format proposera un long podcast divisé en quatre épisodes et animé par plusieurs invités.

L'artiste belge Arne Quinze sera également de la partie. Il animera une conférence mettant en avant les liens entre le domaine technologique et celui de l'art. Le programme complet est à retrouver sur le site web de l'événement.