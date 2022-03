L'indicateur a enregistré sa plus forte chute jamais observée depuis son lancement.

Entre guerre en Ukraine et explosion des prix de l'énergie, la confiance des consommateurs belges a enregistré sa plus forte chute jamais observée

La confiance des consommateurs plonge en mars en raison de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'énergie. L'indicateur a perdu 17 points soit le plus fort repli - au même titre que celui du début de la crise sanitaire - enregistré depuis que l'indicateur existe (1985), indique la Banque nationale de Belgique mardi. La perte de confiance a touché toutes les composantes de l'indicateur. Certaines affichent même le plus important recul enregistré à ce jour.

"Les perspectives émises par les consommateurs au sujet de la situation économique générale en Belgique se sont effondrées comme jamais auparavant. Le niveau de cette composante de l'indicateur est historiquement bas. En revanche, les ménages sont moins pessimistes dans leurs attentes concernant le marché de l'emploi, qui se sont visiblement dégradées, mais dans une bien moindre mesure", explique la BNB.

Les ménages anticipent une détérioration de leur propre situation financière comme jamais observé par le passé. "Le point bas atteint ce mois-ci est sans commune mesure avec celui enregistré au début de la crise sanitaire. Les perspectives d'épargne sont également en très net recul", ajoute la BNB.

L'indicateur de confiance des consommateurs est passé de 1 en février à -16 ce mois-ci.