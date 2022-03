De plus en plus de Belges menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale

La part des Belges menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale a légèrement augmenté en 2021 par rapport à 2020. C'est ce qui ressort des données publiées ce lundi par l'office statistique Statbel. L'enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) montre que, l'année dernière, 13,1 % de la population belge était considérée comme exposée au risque de pauvreté monétaire parce qu'elle appartenait à un ménage à faible revenu. En outre, 11,9 % vivaient dans un ménage où le taux de chômage était élevé et 6,3 % ne pouvaient satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux (privation matérielle grave). Parmi la population, 2,2 %, soit quelque 246 000 Belges, appartiennent aux trois groupes à risque.

Les personnes se trouvant dans au moins une des situations susmentionnées sont considérées comme un groupe à risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Pour l'ensemble de la Belgique, 19,3 % de la population (2 199 000 Belges) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2021, soit une très légère augmentation par rapport à 2020, où ce chiffre était de 18,9 % (2 152 000 Belges).

Après des pics en 2012 (21,6 %) et 2014 (21,2 %), la part a diminué légèrement mais régulièrement jusqu'en 2020. En 2019, à 19,5 %, la part est passée sous la barre du cinquième pour la première fois depuis le début des EU-SILC en 2003. Au cours des trois années précédentes, les chiffres étaient respectivement de 20 %, 20,6 % et 20,9 %.

Il existe de grandes différences entre les régions. C'est à Bruxelles que le risque de pauvreté et d'exclusion sociale est le plus élevé, avec 34,9 % en 2021 (33,3 % en 2020), suivie par la Wallonie avec 25,4 % (24,6 % en 2020) et la Flandre avec 13,1 % (13 % en 2020).

Au niveau provincial, le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale est le plus élevé dans le Hainaut (29,2 %) et le plus faible en Flandre occidentale (10,2 %).