Des pétroliers russes désactivent leurs données de géolocalisation pour échapper aux sanctions

Les pétroliers russes transportant des produits pétroliers et chimiques désactivent de plus en plus leurs données de géolocalisation. Selon les experts, cela pourrait indiquer une tentative de contourner les sanctions dues à la guerre en Ukraine, par exemple en transférant des cargaisons de navires russes vers des navires non sanctionnés, sans être vus. Au cours de la semaine du 25 mars, il y a eu au moins 33 cas de navires qui avaient éteint l'équipement permettant de transmettre leur position, rapporte la société israélienne de conseil maritime Windward, sur la base d'images satellite et d'intelligence artificielle. Ce chiffre représente plus du double de la moyenne hebdomadaire de 14 enregistrée l'année dernière.

Selon Windward, ces activités dites "obscures" ont principalement eu lieu dans la zone économique exclusive de la Russie ou à proximité. Parmi les navires qui ont désactivé leurs données de géolocalisation figurent des navires liés à de grandes entreprises, à des compagnies maritimes internationales, mais aussi à de petites sociétés.

Le droit maritime international exige que les navires commerciaux soient équipés d'un système d'identification automatique (AIS) lorsqu'ils sont en mer. La désactivation ou la manipulation du système d'identification est considérée par le Trésor américain comme le principal moyen de contourner les sanctions.

Depuis l'invasion de l'Ukraine fin février, l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres alliés ont renforcé les sanctions contre le Kremlin. Le président américain Joe Biden a publié le 8 mars un décret interdisant les importations de pétrole et de gaz russes. Le même jour, le Royaume-Uni a déclaré qu'il éliminerait progressivement les importations de pétrole d'ici la fin de l'année. Ces deux pays, ainsi que le Canada, ont refusé aux navires russes l'accès à leurs ports.