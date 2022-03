Accueil Economie Conjoncture "Tout le monde autour de la table veut la même chose, redonner de la prospérité à la Wallonie": voici le plan pour la relance wallonne Accord entre le gouvernement wallon et les partenaires sociaux sur un plan de relance resserré. Au total : 42 projets et 2,5 milliards, pour porter la Wallonie. Réunis autour du ministre-Président wallon Elio Di Rupo (PS), ministres et partenaires sociaux se sont entendus sur une version resserrée de la relance wallonne. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Oublié ou presque le "plan de transition" wallon. Oublié ou presque aussi le plan de relance Get Up Wallonia, et ses… 319 mesures pour 7,5 milliards d'euros. Un nouveau plan de relance wallon est arrivé. Les initiatives précédentes - surtout Get Up Wallonia - avaient été, on s'en souvient, critiquées par...