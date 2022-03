Un groupe pétrolier et gazier chinois prévoit un investissement record dans le forage

Le groupe énergétique chinois Sinopec veut dépenser un montant record dans le forage de pétrole et de gaz. L'entreprise publique veut contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Chine, tout en protégeant mieux le pays contre les aléas du marché des matières premières, selon le rapport annuel. Sinopec a augmenté ses dépenses d'investissement de 18 % pour atteindre 198 milliards de yuans. Cela équivaut à plus de 28 milliards d'euros. Le budget consacré au forage est augmenté de 22 %. De plus, deux fois plus d'argent est investi dans l'extraction du pétrole et du gaz de schiste.

L'augmentation annoncée intervient quelques semaines seulement après que Pékin a clairement indiqué que la sécurisation des approvisionnements en carburant était la principale priorité énergétique du pays cette année. La Chine est le plus grand importateur d'énergie au monde. Le pays veut éviter que la hausse rapide des prix du pétrole, du gaz et du charbon ne nuise trop à son économie.

+5 % de production de pétrole

Plus tard dans la semaine, d'autres compagnies pétrolières d'État, telles que Cnooc et PetroChina, publieront également leurs rapports annuels. Les investissements de Sinopec peuvent être un signe avant-coureur de ce que ces entreprises annonceront. Au début de l'année, Cnooc a déclaré vouloir augmenter légèrement ses dépenses. Mais c'était avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait exploser les prix de l'énergie.

Sinopec est surtout connue pour ses activités de raffinage du pétrole, mais ces dernières années, elle a réussi à forer du gaz naturel dans les gisements de schiste. La société vise à augmenter la production de gaz de seulement 5 % cette année, après un bond de 12 % l'année dernière.

La société a vu ses bénéfices plus que doubler l'année dernière, grâce à la hausse des prix du pétrole.

En outre, Sinopec aurait suspendu ses discussions sur les investissements dans les industries pétrochimiques et gazières de la Russie. Des initiés ont déclaré à Reuters que l'entreprise répondait à un appel du gouvernement à faire preuve de prudence dans ce domaine en raison des sanctions occidentales contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.