Avec le Brexit, plus de 7 000 emplois financiers ont migré vers l'UE

Le Brexit a entraîné le transfert d'un peu plus de 7 000 emplois du secteur financier de Londres vers l'Union européenne. Cela représente moins d'emplois que ce que l'on craignait initialement, mais selon le cabinet de comptabilité et de conseil EY, les chiffres pourraient encore augmenter. En raison du Brexit, les banques britanniques n'avaient plus de licence automatique pour opérer dans l'UE.

Selon EY, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne a entraîné la délocalisation de 7 400 emplois vers les autres États membres du bloc national. C'est un peu moins que les 7 600 emplois que le cabinet prévoyait de créer d'ici à la fin de 2020. Il s'agit également d'un nombre bien inférieur aux 12 500 emplois pour lesquels les entreprises de services financiers avaient lancé une mise en garde lors du référendum de 2016 sur le Brexit.

Paris a attiré le plus de travailleurs du secteur financier de Londres. Ici, 2 800 personnes ont été réemployées en raison du Brexit. Francfort et Dublin suivent avec respectivement 1 800 et 1 200 emplois financiers, qui étaient basés dans la capitale britannique jusqu'au Brexit.

Pas encore terminé

Selon EY, le transfert d'emplois du Royaume-Uni vers les pays de l'UE n'est pas encore terminé. Par exemple, les succursales dans l'UE de banques situées à Londres pourraient bien avoir besoin de plus de personnel. La Banque centrale européenne est en train de vérifier si les succursales des États membres disposent d'un personnel suffisant pour délivrer une licence bancaire reconnue au sein de l'UE.

Le Royaume-Uni et l'UE ont conclu un accord de brexit fin 2020, après une période de transition de onze mois, qui comprend de nombreux accords sur le commerce mutuel. Pour le secteur financier, il n'y a pas encore d'accords définitifs. Bruxelles et Londres doivent encore parvenir à un accord dans lequel ils promettent de considérer comme équivalente la supervision du secteur financier par l'autre partie. Il sera ainsi plus facile de faire des affaires dans l'UE et au Royaume-Uni en même temps. L'UE a proposé de prolonger jusqu'en juin un accord temporaire sur les services financiers transfrontaliers.