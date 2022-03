Éoliennes en mer : l'Union européenne porte plainte contre les subventions britanniques

La Commission européenne a déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre le système britannique de subventionnement de l'énergie éolienne en mer. Selon la Commission, cela favorise les projets britanniques et désavantage les producteurs des pays tiers.

La Commission reproche au gouvernement britannique d'accorder des aides financières aux parcs éoliens sur la base de critères locaux. Ainsi, Londres viole le principe selon lequel les produits importés doivent être traités de la même manière que les produits nationaux. En fin de compte, les gains d'efficacité sont perdus et l'ensemble du système de subventions entraîne une hausse des prix de l'énergie pour les consommateurs. Cela rend également plus difficile et plus coûteuse la transition vers un approvisionnement énergétique durable.

La Commission européenne a déjà évoqué la question avec le gouvernement britannique à plusieurs reprises, mais ses efforts sont restés vains. C'est pourquoi elle porte maintenant l'affaire devant l'OMC. Si aucune solution n'est trouvée dans les 60 jours sous la médiation de l'OMC, la Commission peut demander à un panel d'arbitrage de se prononcer sur le système de subventions.