L'inflation s'envole toujours plus haut en mars, à 8,31 %

L'inflation s'est établie en mars à 8,31 %, restant à son niveau le plus élevé depuis mars 1983 où elle avait atteint 8,92 %, indique mercredi Statbel. En février, l'inflation était de 8,04% et de 7,59 % en janvier. L'inflation est poussée vers le haut depuis des mois par les prix de l'énergie, dont la croissance a d'abord été portée par la reprise après les différents confinements imposés pour endiguer le Covid-19, et ensuite par l'invasion russe de l'Ukraine. Cette guerre a en effet suscité pas mal de craintes alors que l'Europe s'approvisionne beaucoup en gaz russe.

L'inflation de l'énergie s'élevait en mars à 57,22 % et semble quelque peu marquer le pas alors qu'elle s'établissait à 60,99 % en février. Elle contribue tout de même à hauteur de 4,82 points de pourcentage à l'inflation totale. L'électricité coûte désormais 49,9 % de plus qu'il y a un an et le gaz naturel a explosé, coûtant 148,8 % de plus qu'en mars 2021.

Sur base de l'indice santé, l'inflation a grimpé à 7,68 %, contre 7,56 % en février. Le taux d'inflation hors produits énergétiques a atteint 3,80 % (contre 3,28 % en février) et l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 3,75 % en mars (3,28 % en février).

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,62 point (+0,52 %) et s'élève à 119,69 points. L'indice santé a progressé à 119,05 points et l'indice santé lissé s'établit, lui, à 115,54 points. Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 116,04 points.