Malgré un salaire brut moyen au-dessus des 50 000 euros, ces métiers peinent à attirer des candidats

Si le salaire reste la motivation principale à travailler pour les Belges, certains métiers bien payés restent toutefois sous les radars. C'est en tout cas ce que révèle Indeed, site web qui propose des millions d'emplois dans plus de soixante pays et en 28 langues. Elle vient en effet de répertorierdix métiers qui, malgré leur rémunération attractive, ne semblent pas attirer les foules.

"Il s'agit de jobs dont le salaire annuel brut moyen est supérieur à 50 000 euros. Pourtant, très peu de personnes cliquent sur leurs offre d'emploi : Indeed [...] constate entre moins 60 % et moins 90 % de clics par rapport à l'ensemble des autres postes vacants", révèle la plateforme.

Une certaine qualification nécessaire

Au sommet de ce classement des "parias", on retrouve le poste de chef de projet. Malgré son salaire annuel brut moyen de 61 061 euros, il génère 89,37 % de clics en moins par rapport à la moyenne enregistrée par Indeed sur ses offres d'emploi. Il est suivi par celui de directeur de site : il attire 85,81 % de visiteurs en moins malgré un salaire moyen de 53 813 euros. Les fonctions de contrôleur de gestion, IT project manager, gestionnaire de projet, consultant en recrutement, responsable informatique, contrôleur, account manager et développeur complètent le classement.

"Nous constatons un intérêt limité pour un nombre important d'emplois spécifiques qui exigent un certain niveau de formation. Cela peut indiquer qu'en général, les personnes ayant le bon profil ne cherchent pas à changer d'employeur. Ce qui laisse bien sûr de grandes opportunités à ceux qui sont prêts au changement et à une reconversion. Le fait que ces postes vacants offrent un salaire attractif peut certainement jouer un rôle dans cette réflexion", analyse Arjan Vissers, responsable de la stratégie chez Indeed.