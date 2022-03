Payer le gaz en roubles ? Pas pour tout de suite, précise la Russie

La décision annoncée par Vladimir Poutine voilà plusieurs jours engendre de nombreuses questions et inquiétudes.

La Russie n'exigera pas dès ce jeudi le paiement de son gaz en roubles. Selon le porte-parole du Kremlin, ce basculement prendra du temps. "Les livraisons de gaz et les paiements sont des processus distincts", a ajouté Dmitri Peskov. La Russie avait annoncé il y a quelques jours qu'elle n'accepterait que des paiements en roubles pour son gaz, une exigence rejetée par les Occidentaux. En raison des sanctions internationales imposées après l'invasion de l'Ukraine, la Russie dit ne plus pouvoir utiliser les euros et les dollars.

Une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et des représentants de Gazprom et de la banque centrale russe est prévue dans la journée de mercredi, pour faire le point sur la situation.

L'Europe craint fortement que la Russie ne coupe ses robinets de gaz si l'énergie n'est pas payée en roubles. L'Allemagne a notamment activé mercredi son plan d'urgence, par mesure de précaution.