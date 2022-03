Pénuries de sucre : l'autorité russe de la concurrence lance une enquête sur cinq distributeurs

Les Russes se sont précipités dans les supermarchés sur le sucre et d'autres denrées après la multiplication des sanctions internationales, afin de constituer des stocks et de se mettre à l'abri d'une hausse attendue des prix.

L'autorité russe de la concurrence a annoncé mercredi se pencher sur les méthodes de cinq grands distributeurs de sucre, face à l'envolée du prix et un début de pénurie dans la foulée des sanctions imposées à cause de l'offensive en Ukraine.

Le Service fédéral anti-monopole (FAS) va évaluer la politique de "formation du prix du sucre" au sein de Skyfood, Nevskaïa Bakaleïa, Dary Poleï, Panguéïa et Soudarouchka, ainsi que "les causes d'une augmentation éventuellement infondée du prix et de la réduction des quantités du produit sur le marché".

L'agence compte également analyser "la chaîne de vente du sucre, de la production jusqu'à la vente au détail", relevant qu'en cas d'infraction, les coupables peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 15 % du chiffre d'affaires annuel.

Selon le journal Kommersant mercredi, de grandes chaînes de supermarchés, Auchan, O'Key et Atac ont pour leur part refusé une demande des autorités de limiter volontairement leurs marges sur le sucre.

La crainte de pénuries et la hausse brutale de l'inflation depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine ont conduit les Russes à faire des stocks de denrées alimentaires et de médicaments.

Les autorités ont déjà dénoncé l'émergence de revendeurs de certains produits, notamment dans le domaine pharmaceutique et alimentaire.