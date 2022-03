L'édition 2022 de Batibouw accueillera 600 exposants pour sa reprise en présentiel

Quelque 600 exposants prendront place dans les sept palais de Brussels Expo et deux salons professionnels seront programmés le mardi 24 et le mercredi 25 mai. L'organisateur Fisa espère environ 150 000 visiteurs, a-t-il indiqué jeudi lors de la conférence de presse de présentation de l'événement.

Le salon avait été annulé en 2020 et s'était limité à une version virtuelle en 2021 à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, il devait se tenir en février mais a finalement été reporté en raison des contraintes sanitaires. "Pendant deux ans, nous avons pris le temps d'écouter les consommateurs, les visiteurs et les exposants pour créer un meilleur événement cette année, avec une expérience plus poussée", explique Frédéric Devos, directeur du salon. "Après le confinement et avec le développement du télétravail, on habite autrement, la cuisine peut devenir une crèche avant de se transformer en bureau. De nouveaux types de construction voient le jour après la crise sanitaire."

En appui des stands traditionnels, les organisateurs proposeront donc des zones d'inspiration et d'expérience afin de mettre en scène des installations ainsi que des produits, notamment à propos de l'aménagement intérieur et de la réalité augmentée. Ils souhaitent immerger les visiteurs dans les nouvelles possibilités offertes pour leurs habitations, qu'il s'agisse d'une rénovation, d'une nouvelle construction ou d'une formule "clé sur porte".

L'édition 2022 de Batibouw se concentrera par ailleurs sur trois thèmes principaux : l'énergie intelligente ou comment mieux consommer particulièrement en cette période de hausse des prix énergétiques, l'eau en tant que bien précieux et le flex living, le changement des habitudes de logement induit par la crise du Covid-19.

Deux salons professionnels seront également organisés : Installpro les mardi 24 et mercredi 25 mai, dédié aux installateurs HVAC, sanitaire et électricité, ainsi que Project qui s'adressera le 25 mai aux architectes et aux prescripteurs.