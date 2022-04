Accord budgétaire : "La guerre en Ukraine aura des conséquences plus importantes sur notre économie que la pandémie"

Trouver un accord budgétaire est toujours un exercice délicat. La guerre en Ukraine, conjuguée à la crise sanitaire, ne facilite pas la tâche du gouvernement qui table sur des surcoûts de plus de 2 milliards d'euros.

Dans son budget, le gouvernement doit tenir compte de quatre crises : la crise sanitaire, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Les différentes crises successives ont eu des conséquences importantes sur les finances publiques. Après le contrôle et l'incorporation de toutes les dépenses liées à la crise et autres dépenses nécessaires, le solde est de environ -20.7 milliards d’euros ou d’environ 3.8 % du PIB. Il s'agit d'une détérioration de 4.3 milliards d’euros par rapport aux chiffres du comité de monitoring.

Le gouvernement fédéral a prévu 825 millions d'euros pour la crise sanitaire, 450 millions d'euros pour la Défense et 800 millions d'euros pour l'Ukraine.

"Nous avons dû élargir et prolonger les mesures de soutien économique pour faire face aux nouvelles vagues de coronavirus. En plus de cela, il y a eu la guerre en Ukraine", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) lors de la conférence de presse sur le budget fédéral. "Notre budget s'en serait bien passé. Ce choc a des répercussions énormes sur le portefeuille des gens."

La secrétaire d'État au budget Eva De Bleeker (Open VLD) a ajouté que la guerre en Ukraine aurait des conséquences à long termes sur le budget. "Ces dépenses supplémentaires imprévues affectent énormément notre économie. Nous le ressentirons encore longtemps. La crise en Ukraine aura des conséquences plus importantes sur notre économie que la pandémie."

Après l'assouplissement des mesures corona les plus strictes, l'économie belge a connu une forte reprise. De ce fait, et en raison de la perturbation de nombreuses chaînes d'approvisionnement, la Belgique a connu une hausse sans précédent des prix de l'énergie. Le gouvernement fédéral a donc décidé de mettre en place différents paquets de mesures énergétiques pour protéger les citoyens. Il s'agit de 2.046 milliards d’euros du paquet de mesures énergétiques du 14 et 18 mars 2022 qui sont incorporés dans ce contrôle budgétaire.

30 millions pour les frais de carburant

Le gouvernement fédéral met également à disposition 30 millions d'euros pour réduire les frais de carburant des salariés qui utilisent leur propre voiture pour des déplacements professionnels.

Le ministre du Travail et de l'Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) a expliqué que l'argent sera mis à la disposition des partenaires sociaux, qui doivent élaborer concrètement les mesures d'accompagnement. Le gouvernement donne la priorité aux employés qui n'ont aucune autre alternative que leur voiture pour se rendre au travail et en revenir. "Cela concerne, par exemple, les aides-ménagères, qui reçoivent pour cela une indemnité très limitée ce qui, compte tenu des prix actuels du carburant, est tout à fait insuffisant", a ajouté Pierre-Yves Dermagne. Le gouvernement veut également encourager l'utilisation des transports en commun.

La Vivaldi débloque 10,5 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire."C'est une augmentation de 25 % des ressources actuelles", a poursuivi le ministre de l'Economie.

Enfin, 23 millions d'euros supplémentaires sont prévus pour la revalorisation des infirmiers spécialisés.