"La Russie perturbe la navigation par satellite des avions commerciaux"

L'armée russe perturbe les systèmes de navigation par satellite des avions commerciaux depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est ce qu'affirme Benoit Roturier, responsable de la navigation par satellite à la DGAC, l'autorité française de l'aviation civile. Il insiste sur la nécessité de trouver des alternatives fiables.

Des pilotes de ligne ont signalé des dysfonctionnements dans les régions situées autour de la mer Noire, en Finlande orientale et dans l'enclave de Kaliningrad. Ceux-ci semblent avoir été causés par des camions russes équipés de brouilleurs, qui sont généralement utilisés pour protéger les troupes et les installations contre les missiles guidés par GPS vers leurs cibles, a déclaré M. Roturier dans une interview. "Pour le moment, je ne pense pas que l'intention soit de perturber l'aviation civile", a-t-il déclaré. "C'est un dommage collatéral."

Bien qu'aucune situation dangereuse ne se soit encore produite en vol grâce aux installations de secours, les pilotes doivent faire face à des avertissements dans le cockpit, ce qui peut les distraire, a déclaré M. Roturier.

"L'ensemble de l'Europe doit établir des plans d'urgence en cas de défaillance de ces systèmes satellitaires", a déclaré M. Roturier. Cela est particulièrement vrai pour les pays qui sont plus proches du front et qui sont peut-être moins avancés dans l'élaboration de plans d'urgence.

Au début du mois, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a mis en garde contre une "probabilité accrue de problèmes" avec les systèmes satellitaires utilisés par les avions commerciaux. L'industrie aéronautique utilise généralement une seule fréquence GPS pour la navigation par satellite. Il existe toutefois des technologies de secours en cas de perte de signal.

Les récents incidents liés à la guerre en Ukraine ont sensibilisé les régulateurs au risque de perturbations massives de l'espace aérien, d'autant plus que l'Union européenne insiste pour se fier de plus en plus à la navigation par satellite. "En France, un seul camion équipé d'un puissant brouilleur pourrait aplatir un quart de l'espace aérien français", a déclaré M. Roturier. "C'est inquiétant pour l'aviation civile. De vastes zones situées en dehors des zones de conflit pourraient être touchées."