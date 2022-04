Projet de stockage de CO₂ en mer du Nord : une aide de 357 millions d'euros accordée par l'Europe

Ce projet mené au port d'Anvers bénéficie de la plus grande aide financière pour des projets visant à la décarbonation de l'économie.

Le projet Kairos@C, coopération entre BASF Anvers et Air Liquide visant à capturer, liquéfier, transporter par pipelines et stocker en mer du Nord le CO₂ généré par les processus industriels dans le port d'Anvers, a reçu vendredi 356,9 millions d'euros de subsides du Fonds européen pour l'innovation. Le 16 novembre 2021, la Commission européenne avait annoncé accorder plus d'un milliard d'euros de subventions au titre du Fonds européen pour l'innovation à sept grands projets européens contribuant à la décarbonation de l'économie. Parmi les projets sélectionnés figure donc le projet belge Kairos@C. La signature de la convention de subvention avait lieu ce vendredi.

Avec un montant total de 356,9 millions d'euros sur la manne d'1,1 milliard d'euros, Kairos@C est le plus important projet sélectionné, a indiqué Dirk Beckers de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) de la Commission européenne. Ce dernier a signé l'accord vendredi avec François Jackow, le directeur-général adjoint d'Air Liquide et Martin Brudermüller, président de BASF, au Berlaymont à Bruxelles.

Kairos@C permettra le déploiement de plusieurs technologies pionnières qui, ensemble, ont le potentiel d'éviter l'émission dans l'atmosphère de 14 millions de tonnes d'équivalent CO₂ au cours des dix premières années d'exploitation, a indiqué la Commission européenne.