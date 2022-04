Prolongation du nucléaire : le gouvernement compte se passer des centrales au gaz supplémentaires pour 2026

Le comité ministériel restreint (kern) a décidé de renoncer à construire de nouvelles centrales au gaz en plus des deux déjà prévues, estimant que la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 sera bel et bien effective pour l'hiver 2026, alors que leur gestionnaire, Engie, ne la dit possible que pour 2027 seulement, rapportent vendredi Le Soir et L'Echo.