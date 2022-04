Des milliers de voitures neuves attendent à Zeebrugge

Il s'agit notamment de véhicules destinés au marché russe mais qui ne peuvent plus être expédiés là-bas en raison des sanctions imposées à Moscou.

Quelque 8.000 voitures neuves sont actuellement bloquées dans le port de Zeebrugge. Il s'agit notamment de véhicules destinés au marché russe mais qui ne peuvent plus être expédiés là-bas en raison des sanctions imposées à Moscou, a indiqué mercredi Marc Adriansens, le directeur général du terminal International Car Operators (ICO). Les sanctions contre la Russie ont en effet un impact sur les ports belges et le secteur automobile semble particulièrement touché par ces mesures coercitives. "En ce moment, 8.000 voitures sont coincées à Zeebrugge et la moitié d'entre elles sont des voitures de luxe qui ont été bloquées en raison des sanctions imposées précédemment. Nous pouvons accueillir ici jusqu'à 10.000 véhicules, donc il reste encore de la place. Mais nous ne pourrons pas tout remplir avec ces voitures bloquées", prévient M. Adriansens.

Pour ICO, un marché de 120.000 voitures pourrait être perdu à cause des sanctions. "Et la situation ne va sans doute pas s'arranger de sitôt, c'est pourquoi nous cherchons des marchés alternatifs."