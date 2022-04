La Finlande confisque des d'œuvres d'art évaluées à 42 millions d'euros aux musées russes

Les autorités finlandaises ont saisi plusieurs œuvres d'art d'une valeur de plus de 40 millions d'euros dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou. Les œuvres proviennent de musées russes et ont été ramenées dans leur pays d'origine via la Finlande après avoir été prêtées à des musées en Italie et au Japon, ont indiqué mercredi les autorités finlandaises. Les trois cargaisons "comprennent des œuvres qui ne peuvent être évaluées, elles sont inestimables", a déclaré un fonctionnaire des douanes finlandaises. Mais pour des raisons d'assurance, les tableaux, statues et autres pièces antiques ont été évalués à un total de 42 millions d'euros, a-t-il précisé. Les autorités restent discrètes sur les œuvres concernées, mais elles ont confirmé que certaines appartiennent au célèbre musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Les douanes finlandaises craignaient que le transfert des œuvres d'art via la Finlande ne viole les sanctions imposées par l'Union européenne à la mi-mars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dix personnes sont soupçonnées d'avoir violé les sanctions - qui portent notamment sur la vente, le transfert ou l'exportation de produits de luxe, y compris d'œuvres d'art, vers la Russie.

La saisie a eu lieu ce week-end au poste frontière de Vaalimaa, dans le sud-est de la Finlande. Les précieuses œuvres seront stockées jusqu'à ce que la situation soit clarifiée ou que les sanctions soient levées, selon les autorités finlandaises. Ils ont souligné que les objets seraient manipulés et stockés avec beaucoup de précautions.

Depuis le début des sanctions de l'UE, les douanes finlandaises ont également interdit à 21 yachts de quitter le pays afin de vérifier s'ils appartiennent aux citoyens russes visés par les mesures. Jusqu'à présent, un de ces yachts a effectivement été saisi.