Pourquoi les nouvelles sanctions contre la Russie auront surtout des répercussions à Gand

En Belgique, les nouvelles sanctions contre la Russie auront principalement des répercussions sur le port de Gand. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre de la mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, lors d'une visite au centre d'information maritime (MIK) qui surveille les interdictions. Selon le ministre, les ports de Zeebrugge et d'Anvers subiront un effet moindre des sanctions.

Le port de Gand subit principalement les conséquences du trafic du charbon. "Huit pour cent des navires dans le port de Gand proviennent de Russie et cela concerne principalement le charbon. Cela sera interdit par la Commission européenne", a déclaré M. Van Quickenborne.

Pour le port de Zeebrugge, le ministre s'attend à un effet plus faible. "Là-bas, on importe principalement du gaz russe, qui n'est pas dans la liste des sanctions pour l'instant." Pour le port d'Anvers, le ministre parle d'un tableau mitigé. "Il y a des porte-conteneurs avec du bois et d'autres produits qui seront couverts par l'interdiction, mais pas le vrac liquide, le pétrole et le gaz."

L'interdiction est contrôlée par le Carrefour d'information maritime (MIK), le centre de contrôle centrale de la police maritime, des douanes et de la défense. C'est là que sont surveillés les 6 000 navires russes sur toutes les mers. Quelque 156 navires figurent également sur la liste des sanctions européennes. Ces navires sont étroitement surveillés.