Delhaize lance un avertissement pour du filet de saumon sans peau sans date de péremption

La chaîne de supermarchés a retiré le produit concerné de ses rayons et appelle les consommateurs à ne pas l'utiliser après le 19 avril. Les produits en question ont été vendus les 12 et 13 avril. Il est cependant possible que certains d'entre eux n'indiquent pas la date limite de consommation, qui est le 19 avril. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce filet de saumon de ne pas le consommer au-delà de cette date.

Entre-temps, Delhaize a retiré des rayons tous les produits concernés et dit avoir renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur.