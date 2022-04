Les cours du pétrole grimpent à nouveau

Le prix du pétrole brut augmente à nouveau. Les risques liés à l'offre l'emportent sur la baisse de la demande chinoise. Un baril de pétrole (159 litres) de la variété Brent de la mer du Nord - qui fixe le prix à la pompe - coûtait 107,81 dollars ce jeudi matin, soit 1,02 dollar de plus que mercredi. Le baril de pétrole américain WTI est devenu 0,94 cents plus cher et coûte maintenant 103,13 dollars.

De lourds blocages en Chine - le plus grand consommateur de pétrole au monde - pèsent sur la demande, mais il y a aussi des risques d'approvisionnement. Par exemple, les stocks de pétrole américains ont connu une forte baisse inattendue et de plus en plus de pays européens souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole russe.