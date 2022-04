Près de 100 000 personnes employées en Belgique dans les secteurs pharmaceutique et de la chimie

Le secteur chimique et pharmaceutique belge a connu une année record en termes d'emplois, avec 1 900 postes supplémentaires en 2021, s'est réjoui essenscia lors de la présentation de son rapport annuel à Bruxelles. La guerre en Ukraine et l'explosion des prix de l'énergie qui en découle pèsent cependant sur la compétitivité du secteur, nuance la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie.

Au total, le secteur comptait 9 222 jobs en plus l'an dernier pour un total de 97 420 emplois, son plus haut niveau depuis 2001, non loin de la barre historique des 100 000 postes dépassée dans les années 1970 et 1990. L'ambition est d'atteindre ce record, selon Yves Verschueren, administrateur délégué d'essenscia, qui se montre toutefois prudent au vu de la situation géopolitique en Europe.

Les exportations du secteur se portent bien (+33 % en 2021), tout comme les investissements (+17 %). L'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février a cependant entraîné une hausse "exorbitante" du coût des matières premières, un emballement des coûts de transport et une forte inflation, qui pèsent sur la compétitivité belge tant vis-à-vis des pays voisins que des autres continents, pointe Hans Casier, président d'essenscia.