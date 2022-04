Accueil Economie Conjoncture Jean Tirole (Nobel d'économie) : "La vision de Marine Le Pen, c'est que les étrangers coûtent cher. C'est faux" Le prix Nobel d’économie 2014 explique que le programme économique de la candidate RN à la présidentielle ne résoudra pas les inégalités, mais au contraire, les accentuera. Jean Tirole, prix Nobel d'économie. ©Belga Image Anne-Sophie Lechevallier pour Libération

Sur un air déjà entendu lors de l’élection de 2007, le pouvoir d’achat s’est invité au premier plan de cette présidentielle. Les semaines de campagne, ponctuées par des statistiques confirmant une inflation de l’énergie et de l’alimentation toujours plus élevée et pesant mécaniquement sur le pouvoir d’achat, ont vu les candidats déployer...