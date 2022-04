Accueil Economie Conjoncture Marine Le Pen à l'Elysée, un scénario noir pour les milieux d’affaires La candidate du RN ne rencontre pas de soutien chez les dirigeants d’entreprises, qui s’inquiètent de la hausse des taux d’intérêts et d’une restriction dans la liberté des échanges si elle était élue. Rares sont les dirigeants d’entreprises qui ont publiquement pris position dans la perspective du second tour. ©Shutterstock Franck Bouaziz pour Libération

Le business vote Emmanuel Macron. Le constat se vérifie de manière institutionnelle avec le soutien affiché du Medef au président candidat. L'organisation patronale, par la voix de son comité exécutif, considère que le programme économique d'Emmanuel Macron est "le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi en France". Parmi les autres cénacles patronaux, l'Association française des entreprises privées (Afep), lobby discret des grands groupes français, est restée sur sa tradition de discrétion. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), de son côté, n'a pas non plus voulu prendre position. Dans une interview aux...