La hausse des taux d'intérêt américains et le dollar plus cher ont pesé sur le prix du métal précieux.

Le prix de l'or à son plus bas niveau depuis deux mois

Le prix de l'or a atteint son plus bas niveau depuis deux mois ce mercredi. La hausse des taux d'intérêt américains et le dollar plus cher ont pesé sur le prix du métal précieux. Sur les marchés financiers de Londres, le prix de l'or est passé sous la barre des 1 900 dollars.

En ces temps de guerre, l'or reste toutefois un "refuge" important pour les investisseurs. Les tensions entre la Russie et l'Occident continuent de s'accroître, cette fois à propos de l'approvisionnement en énergie. En outre, les mesures sanitaires strictes de la Chine pèsent sur la croissance économique.

Toutefois, la perspective d'un relèvement plus rapide que prévu des taux d'intérêt par la banque centrale américaine et le renchérissement du dollar rendent l'investissement dans l'or moins intéressant.