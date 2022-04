Accueil Economie Conjoncture Où va-t-on stocker nos déchets nucléaires ? Le débat national sur l’avenir de nos déchets nucléaires va commencer. Tinne Van der Straeten, la ministre de l’Énergie, s’est rendue à Mol ce mercredi pour les quarante ans du projet Hades, un laboratoire souterrain. ©Belga Image Laurent Lambrecht

Que va-t-on faire de nos déchets nucléaires de type B et C, les plus délicats à gérer ? Si les centrales de Doel et de Tihange ont été mises en service dans les années 1970, la Belgique...