Alexander De Croo : "C'est aussi la guerre dans le portefeuille des ménages" La Vivaldi lance un site pour découvrir le plan de relance, outil pour lutter contre la crise. Le Premier a répété qu'il était important d'investir pour gérer la transition écologique. ©Belga Image François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Dans le cadre prestigieux de l'Atomium, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), Paolo Gentiloni, commissaire européen aux Affaires économiques et Thomas Dermine, secrétaire d'État à la Relance et aux Investissements stratégiques (PSD), ont fait le point sur le plan de relance "NextGen Belgium", un an après son lancement. "L'intervention de l'État a été bénéfique, à titre préventif, pour notre économie. Maintenant que la crise sanitaire commence à s'estomper, cela nécessite...