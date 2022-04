Accueil Economie Conjoncture Le port de Shanghai, plus grand complexe portuaire à conteneurs du monde, quasi paralysé Même si la Chine affirme le contraire, le port de Shanghai, premier au monde en termes de volume de marchandises, est fortement perturbé par le confinement. Et menace la chaîne d’approvisionnement mondial. Les autorités locales affirment que le port fonctionne des plus normalement... ©Belga Image Anaïs Moran pour Libération

Un port XXL quasi figé et des centaines de bateaux paralysés en mer de Chine. Aux docks de Shanghai, plus grand complexe portuaire à conteneurs du monde, la stratégie zéro Covid et la bulle sanitaire drastique imposées à la ville depuis un mois, font aussi d'immenses dégâts. Les autorités locales ont beau affirmer que le port fonctionne des plus normalement et ne subit aucun retard grâce à un "système de circuit fermé qui maintient le personnel sur place" (comprendre...