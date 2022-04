L'Indonésie suspend toutes ses exportations d'huile de palme

L'Indonésie a commencé à appliquer jeudi un embargo complet sur ses exportations d'huile de palme, dont le pays est le premier producteur mondial, au risque de déstabiliser un marché de l'huile végétale déjà au plus haut. L'archipel d'Asie du Sud-Est fait face depuis plusieurs mois à une pénurie et à une flambée des prix de l'huile de cuisson à base d'huile de palme sur son marché intérieur et craint une montée des tensions sociales.