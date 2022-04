Le pétrole devient plus cher, alors que les prix du gaz continuent de baisser

La baisse des prix du gaz est notamment liée au fait que de plus en plus de compagnies européennes seraient disposées à payer le gaz en roubles.

Le prix du gaz européen a baissé ce vendredi et ce, pour la deuxième journée consécutive. De plus en plus de compagnies gazières européennes seraient disposées à ouvrir un compte auprès de Gazprombank, qui convertit le paiement en euros en roubles. Mercredi, l'inquiétude persistait après que la Russie a coupé le gaz à la Pologne et à la Bulgarie, mais les craintes que d'autres pays subissent le même sort se sont apaisées.

La baisse des prix est également liée à la baisse attendue de la demande, en raison de la fin de l'hiver. Le prix du gaz sur le marché à terme néerlandais - la référence pour le reste de l'Europe - a baissé de 2,9 % pour atteindre 97 dollars par mégawattheure vendredi matin. Jeudi, le prix avait déjà chuté de 7,2 %. Fin mars, le prix du gaz a brièvement culminé à plus de 200 dollars.

Le pétrole plus cher

Le prix du pétrole, en revanche, a augmenté vendredi matin. Pour un baril de pétrole Brent (de la mer du Nord), 108,60 dollars ont été payés, soit plus d'un dollar de plus que jeudi soir. Le prix du baril de pétrole américain WTI a augmenté de 71 cents pour atteindre 106,07 dollars.

Les prix du pétrole augmentent alors que l'Allemagne, par la voix de son ministre de l'économie Robert Habeck, abandonne son opposition à un éventuel embargo sur le pétrole russe. Si l'embargo était appliqué, l'offre mondiale de pétrole brut diminuerait.