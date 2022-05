Accueil Economie Conjoncture Retour à la parité euro-dollar en vue cette semaine ? ©AFP Van Campenhout Patrick

Depuis le début de cette année, l’euro subit une forte pression sur le marché des changes. Sur ces 4 premiers mois, notre devise a reculé de 7 % par rapport au billet vert. Vendredi, il ne fallait plus payer que 1,0545 dollar pour un euro. Est-on proche de la parité euro-dollar ? Clairement, encore 5 petits pour-cent de recul, et ce fameux seuil sera atteint. Et… c’est grave, Docteur ? En soi, non, mais cette évolution est surtout révélatrice des maux dont souffre l’économie de la zone euro. Cette baisse relative a été accélérée par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, tant ce conflit génère de l’incertitude pour nos économies, notamment au travers...