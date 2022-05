"La frappe des pièces a un certain coût" : pourquoi la Monnaie des Pays-Bas se charge de produire toutes les pièces belges

Le point commun entre les billets de la Banque nationale de Belgique et les pièces de la Monnaie Royale de Belgique ? Aucun des deux n'est plus produit en Belgique... Mais si la Monnaie a délégué la frappe des pièces, elle garde plusieurs rôles et missions en lien.