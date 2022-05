Embargo sur le pétrole russe : quelles conséquences pour les autres pays européens ?

Certains pays européens sont plus dépendants que d'autres aux hydrocarbures russes.

L'Allemagne pourrait connaître des "perturbations" dans son approvisionnement en pétrole, a averti le ministre allemand de l'Economie qui a cependant salué la décision de l'UE d'interdire progressivement ses importations de pétrole russe. "Nous ne pouvons pas garantir dans cette situation qu'il n'y aura pas de perturbations" dans les approvisionnements en pétrole en Allemagne, a affirmé Robert Habeck, lors d'une conférence de presse à Meseberg au nord de Berlin. Il a notamment précisé que la raffinerie PCK située à Schwedt, dans l'Etat régional du Brandebourg (est), et qui appartient au conglomérat russe Rosneft, pourrait particulièrement être concernée. Celle-ci fournit environ 90 % du pétrole consommé à Berlin et dans la région environnante, y compris l'aéroport de Berlin Brandebourg (BER).

M. Habeck, également vice-chancelier, a toutefois assuré que l'Allemagne serait en mesure "de supporter l'embargo sur le pétrole en tant que nation" alors que le pays a drastiquement réduit ces dernières semaines sa dépendance pétrolière à la Russie. La dépendance de la première économie européenne envers les importations de pétrole russe est descendue ces dernières semaines à 12 %, contre 35 % auparavant. Au niveau européen, le pétrole russe représente environ un quart des importations de pétrole de l'UE.

La Hongrie, entre dépendance énergétique et liens politiques avec la Russie

La proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe ne prévoit aucune "garantie" pour la sécurité énergétique de la Hongrie, a réagi mercredi le gouvernement après l'annonce de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

"Nous ne voyons pas de plan concernant la manière de réussir une transition sur la base des propositions actuelles et de garantir la sécurité énergétique de la Hongrie", a commenté le service de presse du gouvernement interrogé par l'AFP, sans dire si cela signifiait un rejet du projet bruxellois en l'état.

La Commission européenne a finalisé sa proposition pour un sixième paquet de sanctions contre Moscou pour tarir le financement de la guerre en Ukraine. Selon plusieurs responsables et diplomates européens, le projet de la Commission prévoit une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays, enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023, a précisé l'un de ces responsables.

Depuis le début de l'invasion russe, la Hongrie, dont le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a noué des liens étroits avec Vladimir Poutine, rejette tout embargo sur le pétrole ou le gaz venus de Moscou.

"Nous ne voterons pas pour des sanctions qui rendraient impossible l'approvisionnement de la Hongrie en pétrole ou en gaz", a réaffirmé mardi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto."Il ne s'agit pas d'une décision politique (...) c'est une véritable question d'approvisionnement pour nous, car il est actuellement impossible de faire fonctionner la Hongrie et son économie sans le pétrole russe", a-t-il justifié.

Selon le porte-parole du gouvernement hongrois, Zoltan Kovacs, 65 % du pétrole et 85 % du gaz utilisés par la Hongrie proviennent de Russie.