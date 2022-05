Les réfugiés ukrainiens ont déjà ouvert plus de 11 000 comptes bancaires en Belgique

Depuis le début de la guerre en Ukraine, pas moins de 11 292 comptes bancaires ont été ouverts par des réfugiés ukrainiens en Belgique. Les banques belges leur offrent le service bancaire de base.

Le service bancaire de base permet aux réfugiés d'avoir accès à un compte courant et à une carte bancaire avec laquelle ils peuvent effectuer des paiements de base. Depuis février, un total de 11 292 comptes de ce type ont été ouverts par des réfugiés ukrainiens. Ils leur permettent de recevoir leur salaire ou leurs prestations, de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements.

Afin de s'assurer que les Ukrainiens obtiennent toutes les bonnes informations sur la manière d'organiser leurs affaires bancaires en Belgique, Febelfin, la fédération du secteur financier belge, a créé un dossier dans lequel toutes ces informations peuvent être trouvées. La brochure est disponible en six langues : ukrainien, russe, anglais, français, néerlandais et allemand, et répond aux questions fréquemment posées sur le service bancaire de base. Il sera distribué par Fedasil et le site d'information du gouvernement fédéral.